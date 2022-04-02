Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Civar köylerde olası bir tehlikeye karşı önlemler alındı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı.https://t.co/LR8zuqlMVb pic.twitter.com/lN58qaIbE7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 2, 2022

Bursa'daki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Karaislah mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Kuvvetli rüzgar ekiplerin müdahalesini zaman zaman güçleştiriyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'te yangın kontrol altına alındı

Bir orman yangını da Bilecik Abuşlar mevkiinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf edildi.

Yangın saatler süren çalışmanın ardından kısmen kontrol altına alındı.