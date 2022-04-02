Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 03:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Defne ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hatay'ın Defne ilçesinde iki otomobil, Antakya-Yayladağı yolu Sinanlı Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunun 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 03:39
- 03:32
- 03:19
- 03:27
- 03:32
Sıradaki Haber
Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz