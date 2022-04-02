Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 02:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da ormanda kaybolan kişiyi AFAD kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanda kaybolan Adem Can Dülger, AFAD ekiplerince bulundu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde öğlen saatlerinde evden ayrılan Adem Can Dülger'e ulaşamayan ailesi jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kayıp Dülger için arama-kurtarma çalışması başlattı.
Jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD'dan 9 arama kurtarma personeli, 3 araç ve 1 arama köpeğiyle yapılan arama kurtarma çalışmalarında saat 20.05'te kayıp Dülger'e ormanın iç kesimlerinde ulaşıldı.
Yönünü kaybettiği belirtilen Dülger, sağlık kontrolünden sonra ailesine teslim edildi.
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