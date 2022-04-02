Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 01:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 14 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 8 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 14 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 14 şüpheliden 12'sinin tedavileri tamamlandı.
Tedavilerinin ardından gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından serbest kaldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. K.A., Z.A., K.A., A.A., A.A., B.A. ve A.A. tutuklandı.
Zanlılardan M.A. savcılıkça, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Şekerhane Mahallesi'nde 30 Mart’ta iki aile arasında çıkan kavgada silah, bıçak ve sopalarla yaralanan 14 kişi ilçedeki hastanelere kaldırılmış, tedavileri tamamlanan 12 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.
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