Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 02:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını 4 saatlik çalışma sonunda söndürüldü.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İtfaiye ve orman işletmeye bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın, 4 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
10 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını Osmaniye Yangın
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