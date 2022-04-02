Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 05:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle söndürüldü.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı.https://t.co/LR8zuqlMVb pic.twitter.com/lN58qaIbE7— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 2, 2022
Bilecik'te yangın kontrol altına alındı
Bir orman yangını da Bilecik Abuşlar mevkiinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf edildi.
Yangın saatler süren çalışmanın ardından kısmen kontrol altına alındı.
Etiketler: Bilecik Bursa Çanakkale Orman Yangını Yangın
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