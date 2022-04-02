Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle söndürüldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı.https://t.co/LR8zuqlMVb pic.twitter.com/lN58qaIbE7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 2, 2022

Bilecik'te yangın kontrol altına alındı

Bir orman yangını da Bilecik Abuşlar mevkiinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf edildi.

Yangın saatler süren çalışmanın ardından kısmen kontrol altına alındı.