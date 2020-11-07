Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'de sahte içki 2 can aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sahte içkiden ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki L.A. ile 51 yaşındaki A.E. evde alkol aldıktan sonra uyudu.
Sabah uyanan L.A. ve A.E, görme bozukluğu şikayetiyle Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra ayrı hastenelere sevk edilen A.E. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi, L.A. ise Aydın'daki bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 16:51
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