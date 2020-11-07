Sahte içkiden ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki L.A. ile 51 yaşındaki A.E. evde alkol aldıktan sonra uyudu.

Sabah uyanan L.A. ve A.E, görme bozukluğu şikayetiyle Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra ayrı hastenelere sevk edilen A.E. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi, L.A. ise Aydın'daki bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.