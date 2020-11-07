Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 bin 500 lirayı düşüren ancak farkına varmayan kişi yoluna devam etti.

O anlarda yoldan geçmekte olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki arkadaş, yerdeki paraları görünce durup toplamaya başladı.

O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Uçuşan paraları tek tek topladılar

Paranın tamamının toplayan iki arkadaş, parayı, orada bulunan lokantanın sahibine teslim etti.

Hasan Yılmaz, işyerine davet ettiği Asayiş Büro Amirliği görevlilerine 4 bin 500 lirayı teslim etti.

Paranın bulunduğu noktayı gören güvenlik kamerasını izleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parayı düşüren kişiyi belirlerken, 4 bin 500 lira sahibine teslim edildi.