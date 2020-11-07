Haber Giriş: Kaynak: İHA
Yere düşen 4 bin 500 lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Antalya'da bir kişi yolda yürürken farkında olmadan 4 bin 500 lirayı düşürdü. İki kişi tarafından yoldan tek tek toplanan para sahibine teslim edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 bin 500 lirayı düşüren ancak farkına varmayan kişi yoluna devam etti.
O anlarda yoldan geçmekte olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki arkadaş, yerdeki paraları görünce durup toplamaya başladı.
O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Uçuşan paraları tek tek topladılar
Paranın tamamının toplayan iki arkadaş, parayı, orada bulunan lokantanın sahibine teslim etti.
Hasan Yılmaz, işyerine davet ettiği Asayiş Büro Amirliği görevlilerine 4 bin 500 lirayı teslim etti.
Paranın bulunduğu noktayı gören güvenlik kamerasını izleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parayı düşüren kişiyi belirlerken, 4 bin 500 lira sahibine teslim edildi.
Sıradaki Haber
Ordu'da hava koşulları balıkçı tezgahlarını boş bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz