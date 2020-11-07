Bölgede etkisini gösteren soğuk hava ve denizdeki fırtına, balıkçı tezgahlarının boşalmasına sebep oldu. Denize açılamayan balıkçıların tezgahlarındaki balık fiyatları da yükseldi.

Altınordu ilçesinde balıkçılık yapan Ferhat Dönek, iyi başlayan yeni sezonda palamut, istavrit ve mezgit avladıklarını söyledi. Son iki gündür bölgede fırtınanın etkili olduğunu ve bu nedenle balıkçıların denize açılamadığını belirten Dönek, "Hava muhalefeti nedeniyle balıkta azalma oldu. Bugün de tezgahlarda balık az. Fiyatlar da yükseldi. Mezgit ise bugün hiç yok" dedi.

Dönek, levreğin kilogramının 60, somonun 35, kefalin 17, palamudun kilogramının da 20-40 liradan satışa sunulduğunu ifade etti.

Perşembe ilçesinde balık satan Erdal Çamaş da havaların düzelmesinin ardından avcılığın daha iyi olacağını kaydetti.