Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, internet üzerinden sahte siteler kurup "oltalama" yöntemiyle vatandaşlara uygun fiyatlardan ürün satma vaadiyle kart bilgilerini alan kişileri tespit edildi. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 18 fişek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 bin lira ile piyasa değeri 350 bin lira olan otomobile el konuldu.