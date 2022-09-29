Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de orman yangını
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 5 helikopter, 2 uçak ve 17 arazöz ile müdahale ediliyor.
Örtülüce köyünde bulunan çöplük mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye 5 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.
Etiketler: Çanakkale Orman Yangını
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