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Türkiye
AA-DHA 18.07.2023 07:21

Çanakkale'de orman yangını 3. gününde

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyü yakınlarında başlayan orman yangını 37 saattir kontrol altına alınamadı. Bazı köyler tahliye edilirken vatandaşlar güvenli bölgeye alındı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için zorlu mücadelesini sürdürüyor.

Çanakkale'de orman yangını 3. gününde

Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına müdahale gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın bölgesine 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dün Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada tedbir amaçlı Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerinin tahliyesine karar verildiği duyuruldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün bölgeye yaptığı ziyarette yangın alanlarını incelemiş, yetkililerden son durum ve çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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