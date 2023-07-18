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Türkiye
İHA 18.07.2023 06:50

Kontrolden çıkan otomobil zabıta kulübesine çarptı

Çorum'da kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarında bulunan zabıta kulübesine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil zabıta kulübesine çarptı

Aksaray 3. Cadde üzerinde seyir halinde olan Engin Can E. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak pazar içerisinde bulunan zabıta kulübesine çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle kulübede maddi hasar meydana gelirken araçta bulunan sürücü Engin Can E., Umutcan K., Özcan K., Onur A. yaralandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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