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Türkiye
İHA 18.07.2023 06:31

D-100 kara yolunda zincirleme kaza: 4 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde D-100 kara yolunda zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda araç kuyrukları oluştu.

D-100 kara yolunda zincirleme kaza: 4 yaralı

Körfez Atalar Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, S.Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle E.D. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Daha önlerinde bulunan M.M. idaresindeki otomobil ve A.K. idaresindeki araçlar da kazada çarpışmaya maruz kaldı.

4 aracın karışmış olduğu zincirleme kaza 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı olduğu tespit edilen 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Trafik polisleri, güvenli geçişleri sağlamak adına yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Araçların çekilme anlarında ise olumsuzluk yaşanmaması adına trafik durduruldu. D-100 kara yolunda bir süreliğine uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazalı araçların çekilmesinin ardından yol yeniden normal seyrine döndü.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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