Mehmet Coşkun idaresindeki minibüs, Biga'dan Çanakkale istikametine seyreden Mustafa Kösem'in kullandığı otomobille Kaldırımbaşı Kavşağı'nda çarpışarak devrildi.

Karabiga beldesinden işçi taşıyan minibüsün sürücüsü Coşkun, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Kösem ile minibüste bulunan Sait Erk, Serkan Turhan ve Ayşe Özmeriç ise Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Soruşturma başlatıldı

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı ve yol temizlenerek trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.