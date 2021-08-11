Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale'de İHA düştü
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bir insansız hava aracı düştü. Aracın bulunan enkazı, incelenmek üzere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Çanakkale merkeze bağlı Civler köyünde yaşandı. İnsansız hava aracı henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Olay yerine jandarma, orman bölge ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İHA’nın düştüğü yerde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Düşen aracın Türkiye'de uçan tek İHA helikopter olduğu belirtildi.
Aracın enkazı, incelenmek üzere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yerleşkesi'ne götürüldü.
Sıradaki Haber
Orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz