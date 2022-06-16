Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de feribottan denize düşen yolcuyu kıyı emniyeti kurtardı
[Fotoğraf: DHA (arşiv)]
Çanakkale Boğazı'nda feribottan denize düşen yolcu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Eceabat ilçesinden Çanakkale yönüne hareket eden GESTAŞ AŞ'ye ait "Şehit Ömer Halisdemir" isimli feribottaki yolcu, belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.
Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine kaptan feribotu durdurdu.
Kaptanın, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) çağrısı üzerine KEGM'ye ait "KIYEM-1" isimli hızlı tahlisiye botu, geminin bulunduğu bölgeye yönlendirildi.
Sudan çıkarılan yolcu, Çanakkale İskelesi'ne getirildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürülen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Çanakkale
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