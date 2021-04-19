Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 07:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Yeniçiftçilik köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.
Bu kapsamda, koronavirüs vakalarına rastlanan Yeniçiftlik köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün girişinde önlem aldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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