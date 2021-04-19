Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 03:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa’da 27 kişiye kısıtlamayı ihlalden 85 bin 50 lira para cezası
[Fotoğraf: AA]
Bursa’da koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 27 kişiye toplam 85 bin 50 lira para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara karayolunda bir akaryakıt istasyonunda bulunan kafede kalabalığın olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese giden ekipler kafede bulunan 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 40 bin 950 liralık ceza tutanağı düzenledi.
Şahıs ve işletmelere ceza kesildi
Ekipler daha sonra Doğu Garajı'nda da bazı şahısların da kısıtlamayı ihlal ettikleri ihbarı üzerine harekete geçti.
Burada bulunan 14 kişinin koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandıklarını tespit eden ekipler, şahıslara 44 bin 100 liralık ceza tutanağı düzenlendi.
Doğu Garajı'nda kuralları ihlal eden kişilere çay servisi yapan işletme hakkında da tutanak tutuldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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