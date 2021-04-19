İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara karayolunda bir akaryakıt istasyonunda bulunan kafede kalabalığın olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler kafede bulunan 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 40 bin 950 liralık ceza tutanağı düzenledi.

Şahıs ve işletmelere ceza kesildi

Ekipler daha sonra Doğu Garajı'nda da bazı şahısların da kısıtlamayı ihlal ettikleri ihbarı üzerine harekete geçti.

Burada bulunan 14 kişinin koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandıklarını tespit eden ekipler, şahıslara 44 bin 100 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

Doğu Garajı'nda kuralları ihlal eden kişilere çay servisi yapan işletme hakkında da tutanak tutuldu.