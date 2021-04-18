Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından, Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Doğan, “Bediüzzaman’ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin” dedi.

Bediüzzaman’ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/38w4M9gniJ — Hasan Doğan حسن (@hasandogan) April 18, 2021

Hüsnü Bayramoğlu’nun bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Hüsnü Bayramoğlu kimdir?

1935 Safranbolu doğumlu olan Hüsnü Bayramoğlu, 1949’da Bediüzzaman’ın hizmetine girdi. Bediüzzaman’ın Urfa'da vefat ettiği ana kadar yakınında bulunan Bayramoğlu, Bediüzzaman’ın vekil tayin ettiği isimlerden biriydi.