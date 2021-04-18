Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 23:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bediüzzamanın talebesi Hüsnü Bayramoğlu hayatını kaybetti
Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu koronavirüs nedeniyle vefat etti. Vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından, Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Doğan, “Bediüzzaman’ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin” dedi.
Bediüzzaman’ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/38w4M9gniJ— Hasan Doğan حسن (@hasandogan) April 18, 2021
Hüsnü Bayramoğlu’nun bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.
Hüsnü Bayramoğlu kimdir?
1935 Safranbolu doğumlu olan Hüsnü Bayramoğlu, 1949’da Bediüzzaman’ın hizmetine girdi. Bediüzzaman’ın Urfa'da vefat ettiği ana kadar yakınında bulunan Bayramoğlu, Bediüzzaman’ın vekil tayin ettiği isimlerden biriydi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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