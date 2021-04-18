Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 22:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 60 kilogram baz morfin ve 45 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Hakkeri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon düzenleyen ekipler, 60 kilogram baz morfin ve 45 kilogram eroin buldu.
Uyuşturucuyu taşıyan 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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