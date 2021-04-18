Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mantı gününe katılan kadının testi pozitif çıktı: 8 daire karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan birinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 daire karantinaya alındı.
Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının COVID-19 testi pozitif çıktı.
Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edilmesi üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan'a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
Son Haberler
- 22:57
- 22:45
- 22:41
- 22:25
- 22:16
Sıradaki Haber
Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz