Tiyatro ve sinema dünyasının abisi ve ustası Erol Demiröz, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erol Demiröz 1961 yılında Halkevleri Genel Merkezi’nde tiyatro ile tanıştı.

“Sürü”, “72. Koğuş”, “Balans ve Manevra”, “Beyaz Melek” ve “Güneşi Gördüm” gibi bir çok yapımda rol aldı; farklı karakterleri canlandırdı.

Usta sanatçının vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı twitter hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncularından, kıymetli sanatçı Erol Demiröz'ün vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.