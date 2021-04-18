Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan Gülbahçe köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çemişgezek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede COVID-19 salgının yayılmasının engellenmesi için ekiplerce denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Bu kapsamda, birden fazla COVID-19 tanılı hastanın ve temaslının rastlandığı Gülbahçe köyünde, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantina kararı alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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