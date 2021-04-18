Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kurulun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, merkeze bağlı İhsaniye köyünde, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kaydedildi.