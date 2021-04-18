Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karaman'da bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kurulun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, merkeze bağlı İhsaniye köyünde, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.
Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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