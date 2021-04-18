İstanbul Beylerbeyi’nde bir iş yerinin sahile uzanan tahtaları arasına giren kedi, çıkamadı. Sıkışan kedinin yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti.

Kedinin miyavladığını duyanlar ekiplere haber verdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler kedinin zarar görmemesi için titizlikle çalıştı. Bir süre sonra kedi, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bota alındı, sakinleştirilmeye çalışıldı.

Vali Yerlikaya’dan teşekkür paylaşımı

Görüntüleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

"İstanbul’umuzun caddelerini, sokaklarını hatta evlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Canları bizim için çok değerli" ifadesini kullandı.

Sahil güvenlik ekiplerine teşekkür etti.