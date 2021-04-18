Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri mahsur kalan kediyi kurtardı
İstanbul Beylerbeyi'nde sahilde sıkışan bir kedi ekipleri harekete geçirdi. Botla bölgeye ulaşan ekipler, titiz bir çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
İstanbul Beylerbeyi’nde bir iş yerinin sahile uzanan tahtaları arasına giren kedi, çıkamadı. Sıkışan kedinin yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti.
Kedinin miyavladığını duyanlar ekiplere haber verdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler kedinin zarar görmemesi için titizlikle çalıştı. Bir süre sonra kedi, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bota alındı, sakinleştirilmeye çalışıldı.
Vali Yerlikaya’dan teşekkür paylaşımı
Görüntüleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.
"İstanbul’umuzun caddelerini, sokaklarını hatta evlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Canları bizim için çok değerli" ifadesini kullandı.
Sahil güvenlik ekiplerine teşekkür etti.
#İstanbul’umuzun— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2021
caddelerini,
sokaklarını hatta
evlerimizi onlarla
paylaşıyoruz.
Canları bizim için çok
değerli. #geçmişolsun
Tebrikler ve teşekkürler #sahilgüvenlik ekibimiz@sahilguvkom#Beylerbeyi #Kedi #Kurtarma pic.twitter.com/4VtgGIPunC