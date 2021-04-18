Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 16:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Su tesisatçısı köydeki 27 kişiye virüs bulaştırdı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Kovanören köyünde ikamet eden 27 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine köy süresiz karantinaya alındı. Vakaların bir eve gelen su tesisatçısından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Karantina kararıyla birlikte köyün girişi ve çıkışları kapatılırken, jandarma ekipleri de köy girişinde güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca sağlık ekipleri de karantinaya alınan köyde tedavi sürecini başlattı.
Virüsün su tesisatçısı tarafından yayıldığı düşünülüyor
Cide Kovanören Köyü Muhtarı Engin Sözen, köylerinin karantinaya alındığını belirterek, vakaların bir eve tamir için gelen su tesisatçısından yayılmış olabileceğini düşündüklerini kaydetti.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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