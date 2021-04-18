Jandarma ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine ilişkin çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı mevkisinde, dün düzenledikleri "Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Çamdalı-1" operasyonu sırasında bölgede bir mağara tespit etti.

Mağarada yapılan aramalarda bulunan malzemeler ise şu şekilde:

El yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan 2 telsiz, 4 roketatar sevk fişeği, 6 el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan elektronik devre kutusu, 394 gram C4 olduğu değerlendiren patlayıcı, 5,56 milimetre çapında mühimmat, 8'li blok haline getirilmiş 2 büyük pil, 6 sargı halinde yaklaşık 50 metre bakır bobin teli, batarya şarj ünitesi, basma düzenekli el yapımı patlayıcı hazırlamak için konu anlatımlı not kağıdı, çift tarafı cam olan elektrikle çalışan mercek olduğu değerlendirilen alet ve telsiz anteni.

Bölgedeki operasyon devam ediyor.