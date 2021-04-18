Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Orgeneral Necdet Üruğ vefat etti
Eski Genelkurmay Başkanlarından Emekli Orgeneral Necdet Üruğ İstanbul'da vefat etti.
Vefat haberini Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklama ile duyurdu.
"Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz" denildi.
1921 yılında İstanbul'da doğan Necdet Üruğ, 1941'de Kara Harp Okulundan, 1942'de Topçu Okulundan mezun oldu. 1977'de orgeneralliğe yükseldi. 1983'te önce Kara Kuvvetleri Komutanı ardından da aynı yılın Aralık ayında 19'uncu Genelkurmay Başkanı oldu ve bu görevi 1987'ye kadar sürdürdü.
Necdet Üruğ'un naaşı 20 Nisan Salı günü İstanbul'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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