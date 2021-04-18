Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kumar baskını: 208 kişiye 480 bin 523 lira para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 208 kişiye para cezası verildi.
Jandarma ekipleri, Bornova ilçesindeki Yaka, Beşyol ve Naldöken mahallelerinde kumar oynandığı belirtilen 7 depo ile 2 sendika binasına baskın düzenledi.
208 kişiye 480 bin 523 lira para cezası
Kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 208 kişiye, 480 bin 523 lira para cezası kesildi.
Ekiplerce kumar oynamakta kullanılan malzemelere el konuldu. Kumar oynamak için yer temin ettiği tespit edilen 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunduğu belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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