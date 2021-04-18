Pamukova Hayrettin Mahallesi’nde, tren yolu üzerinde elindeki poşetle bekleyen paket servis elemanını gören bir vatandaş, durumu ilginç bularak cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Bu sırada Adapazarı’ndan Eskişehir istikametine gitmekte olan yük treni yavaşladı. İftar saatine az bir süre kala makinist bölgedeki bir restorandan verdiği siparişi trenini durdurarak aldı.

Makinist, paketi aldıktan sonra yoluna devam etti.

