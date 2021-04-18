Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 11:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elektrik trafosunun patlama anı kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, elektrik trafosu patladı. Acıpayam ve Çameli ilçelerini elektriksiz bırakan trafo patlaması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Denizli'de dün etkili olan şiddetli rüzgar sırasında Alaaddin Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi.
2 ilçede elektrik kesintisi yaşandı
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın ardından Acıpayam ve komşu ilçe olan Çameli'de elektrik kesintisi yaşandı.
Patlama sırasında çıkan alevler ve kıvılcımlar korku yaratırken, olay anı cep telefonuyla görüntülendi.
Ekipler, trafoda onarım çalışması yaparak arızayı giderdi.
Etiketler: Elektrik
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