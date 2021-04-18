10 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran sahte polisler yakalandı
İstanbul'da kendilerine polis süsü vererek 10 farklı kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 6 kişi yakalandı. Şüpheliler cezaevine gönderildi.
İstanbul genelinde son bir ay içerisinde gelen dolandırıcılık ihbarları üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İddiaya göre 6 şüpheli, sahte polis kimliğiyle, evine gittikleri vatandaşlara "Evinizi aramamız gerekli, terör örgütü listesinde adınız var" diyerek eşya aldı.
1 milyon lira dolandırıcılık yaptılar
Şüphelilerin otomobile binerek vatandaşlara kimlik kontrolü yaptığı, sonrasında kimliklerini geri vermek için nakit para ödemelerini istediği, şüphelilerin 10 farklı olayda toplam 1 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
Eş zamanlı operasyonla yakalandılar
Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliler eş zamanlı operasyonla kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri gözaltına alınırken polis memurlarına bıçak çekti, daha sonra etkisiz hale getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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