İstanbul genelinde son bir ay içerisinde gelen dolandırıcılık ihbarları üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İddiaya göre 6 şüpheli, sahte polis kimliğiyle, evine gittikleri vatandaşlara "Evinizi aramamız gerekli, terör örgütü listesinde adınız var" diyerek eşya aldı.

1 milyon lira dolandırıcılık yaptılar

Şüphelilerin otomobile binerek vatandaşlara kimlik kontrolü yaptığı, sonrasında kimliklerini geri vermek için nakit para ödemelerini istediği, şüphelilerin 10 farklı olayda toplam 1 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliler eş zamanlı operasyonla kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri gözaltına alınırken polis memurlarına bıçak çekti, daha sonra etkisiz hale getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.