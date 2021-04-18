Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da ise rüzgarın yer yer kısa süreli, fırtınanın saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceği ve toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Çatı uçmalarına karşı uyarı yapıldı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da hızı saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi ile çatı uçmasına karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Toz fırtınası uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.