Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 09:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da zincirleme kaza: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ataşehir’de yan yola girmeye çalışan bir araç, zincirleme kazaya neden olurken, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda Mustafa Kemal Mahallesi girişinde yaşandı. Köprü istikametine seyir halinde bulunan Ahmet K. yönetimindeki hafif ticari araç, sol şeritten yan yola bir anda girmeye çalışınca Erkan U.’nun kullandığı taksiye çarparak yan yattı.
Hemen arkadan gelen Bülent A.’nın kullandığı taksi de, önündeki taksiye çarptı. Kazada 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yaralandı.
İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra olay yerine takviye olarak gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden bağlantı yolunda trafik bir süre aksadı.
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