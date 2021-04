Ankara’da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Nergiz S., Eşi Levent S.’nin kendisine yaklaşmaması için koruma kararı aldı.

Bunun üzerine baba Levent S., 4 aylık bebekleri Asya’yı görmek için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin görüş onayı vermesinin ardından boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşan Levent S., eşinin annesinin Çankaya’da ki evinde buluşma kararı aldılar.

Annesi ve ablası da yardım etti

Olanları an be an kaydeden güvenlik kamerasındaki görüntülere göre, villa tipi evde çocuğunu görmeye gelen baba, beraberinde 2 ablası ve annesini de getirdi. Levent S., evin salon kısmında bebeğini kucağına aldığı sırada cama yaklaştı ve bir anda camı açarak aşağıya atladı. Bebeği kaçıran adama annesi battaniye uzattı, ablası arkasından camı kapattı.

Anne Nergiz Sözen'in iddiasına göre, bebeği camdan kaçıran baba, daha sonra bahçe demirlerinin dışında bulunan bir kişiye bebeği vererek kayıplara karıştı.

Olayın ardından şikayetçi olan talihsiz kadın bebeğinin bulunmasını bekliyor.



“Bebeğimi hiç tanımadığımız birine verdi”

4 aylık bebeği camdan kaçırıp bahçe duvarından hiç tanımadıkları birine verdiklerini ve bebeğinin kimde olduğunu bilmediğini söyleyen acılı anne Nergiz S., “Bebeğimi kaçıran asıl kişi aslında bahçenin dışında bekleyen kır saçlı kişidir. Bebeğimi aldı ve o götürdü. Babası ise başka arabaya binerek kaçtı” dedi.

Bebeğinin hayati tehlikesinin olduğunu iddia eden anne Nergis S., “Çocuğumun yaşamından endişe ediyorum. Başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Ben daha yeni anne oldum. Bunları yaşatan ailesi oğullarıyla iletişim kuruyorlar. Nerede olduklarını biliyorlar. Burada camları kolladılar. Ablası camları kapadı biz peşinden koşamayalım diye. Bana kabusu yaşatıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum. Bütün Bakanlarımızdan yardım bekliyorum. Lütfen el birliğiyle bebeğimi bulalım” diye konuştu.

Polis olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında bebeği ve babasını her yerde arıyor.