Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 07:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.33'te Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yalova açıklarında meydana gelen deprem 7,01 kilometre derinlikte yaşandı.
Etiketler: Son Dakika Marmara Bölgesi Deprem
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