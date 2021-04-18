Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen istilacı ve zehirli türler arasında olan ve bakanlığın, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesini hayata geçirdiği balon balıkları her geçen gün çoğalıyor.

“Yazın burada nasıl denize gireceğiz bilmiyorum"

Antalya'nın Lara Bölgesi'nde avlanan balıkçılar, bu sabah her biri 5 kiloyu bulan balon balığı sürüsü görüntüledi. Sığ sulara kadar girebilen balıkları kayda alan balıkçı sahil ve plajlarda görülen balon balıkları için korku ve endişesini dile getirdi:

"Burası Lara Örnekköy plajları. Şu an kıyıya 100 metre yokuz. Yazın burada nasıl denize gireceğiz bilmiyorum."

Küresel ısınmayla birlikte su sıcaklığının artması, göç yollarının değişmesine ve istilacı türlerin artmasına neden oluyor. Bu durumun balıkçılıkta verimin de düşeceği anlamına geliyor.