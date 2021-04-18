Karacaömerli köyünde kullanılmayan boş bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevresindeki bir eve ve ahıra sıçradı.

İhbar üzerine olay yerinde 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında, ahırda bulunan çok sayıda kuzu ve koyun ile 2 köpek telef olurken, ahırdaki diğer koyunlar ise vatandaşlar ve ekipler tarafından çıkarıldı.

İki ev ile bir ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Öte yandan Eşme Kaymakamı Celal Güngör, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.