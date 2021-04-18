Kartepe ilçesindeki kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, baskın düzenledi.

Kahvehanenin çatı katına çıkan polisler, yere oturan ve önüne sandalyeyi koyup üzerine çarşaf çekerek kendini gizlemeye çalışan kişinin bacaklarını gördü. Bu sırada hem saklanan kişi hem de polisler güldü.

Polis kahvehanede bulunan 18 kişiye koronavirüs kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı.

