Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 08:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kumar baskınında ceza yememek için çarşafın altına gizlendi
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki kahvehaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, 18 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesti. Baskında bir kişi üzerine çarşaf örterek saklanmaya çalıştı.
Kartepe ilçesindeki kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, baskın düzenledi.
Kahvehanenin çatı katına çıkan polisler, yere oturan ve önüne sandalyeyi koyup üzerine çarşaf çekerek kendini gizlemeye çalışan kişinin bacaklarını gördü. Bu sırada hem saklanan kişi hem de polisler güldü.
Polis kahvehanede bulunan 18 kişiye koronavirüs kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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