Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 10:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'a çamur yağdı
[Fotoğraf: DHA]
Sahra Çölü üzerinden gelmesi öngörülen toz taşınımı Türkiye'ye ulaştı. Gece boyunca etkili olan yağış sonrası İstanbul'un bazı noktalarında otomobiller çamura büründü.
İstanbul’da gece bastıran sağanak sebebiyle gökyüzünde turuncuya benzer bir renk oluştu. Kentin faklı noktalarında görülen hava olayının etkisi ise gün ağardığında ortaya çıktı.
Araçların üzerinin çamurla kaplandığı görüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Meteoroloji daha önce toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesinin düşeceği, hava kalitesinin bozulacağı, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar olacağı yönünde uyarı yapmıştı.
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