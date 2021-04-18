Ahşap üzerine çizilen motifler oyuluyor. Sedef, açılan oymalara yerleştiriliyor.

Küçük ve sabırlı dokunuşlarla sedefle buluşan ahşap, sanat eserine dönüşüyor.

40 yıldır sedefe hayat veren Mehmet Ağca, “Bu meslek olmasa bu hayatın tadı yok, aldığın nefesin de tadı yok. Severek yapıyorum ben” diyerek anlatıyor mesleğine olan tutkusunu.

Bir tespih için 4 ay çalıştı

Ağca, sedefi sadece ahşapta kullanmıyor. Her türlü obje ve takıyı da sedefle süsleyebiliyor.

Bir objeyi sedefle süslemek aylar sürebiliyor. En uzun çalışmasının tespih yaparken sürdüğünü söyleyen Ağca, koleksiyonluk bir tesbihin 117 günde tamamlandığını anlattı.

Koleksiyonerlerin eserlerini yakından takip ettiği deneyimli sedefkar, yurtdışından da sipariş alıyor.

Günümüzde ustasına nadir rastlanan sedef kakma sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine sunuldu.

