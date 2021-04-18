Beyoğlu Belediyesi İmar ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından ilçedeki 45 mahalle, bin 950 cadde ve sokak, 6 bin tarihi binayı içeren toplamda 25 bin binanın 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Beyoğlu'nda konuma dayalı 100 saatlik drone çekimi ile cadde ve sokaklarda 360 derece tekniğiyle 80 saatlik çekim yapıldı.

Tamamen yerli ve milli teknoloji kullanılarak bir ayda tamamlanan çalışmayla ilçenin her bir metrekaresi 3 boyutlu teknolojiyle kayıt altına alınarak tüm veriler dijital ortalama aktarıldı.

Tarihi ve kültürel değerler korunuyor

Kayıt altına alınan verilerle, ilçedeki mevcut kat aralığına göre bina sayıları saptanıyor, ilçedeki bina sayısı net olarak belirleniyor, şehircilik, planlama, imar, kentsel dönüşüm, park ve bahçeler, fen işleri faaliyetlerinde veri ve bilgiye dayalı akıllı şehircilik imkanları kullanılıyor.

Yeni yapılacak projelerin ve binaların şehir siluetlerine etkisi analiz edilerek tarihi ve kültürel değerleri korunuyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, teknolojinin her geçen gün geliştiğini ve belediyenin gelişen teknolojiye göre vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Koronavirüs salgınından sonra hizmetlerin dijital ortamda verilmeye başlandığını belirten Yıldız, "Bu kapsamda bütün Beyoğlu'nu drone ile 3 boyutlu çekerek kayıt altına aldık ve dijital ortama aktardık" dedi.

Herhangi bir uygulama indirmeden erişim sağlanıyor

Yıldız, dijital bir çağda, dijital bir çalışmayı tamamladıkları için mutlu olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çalışmamızı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 'Kentsel Yerleşim ve Gelişme Alanlarında 3 Boyutlu Topoğrafya ve Bina Modeli Oluşturma' projesiyle eş güdümlü yürüttük. Böyle bir çalışmayı bitiren ilk belediyeyiz. Çalışmamızı 3d.beyoglu.bel.tr/ adresinden yayınladık. 3 boyutlu Beyoğlu'na bilgisayarlarımızdan, tabletlerimizden veya telefonlarımızdan herhangi bir uygulama indirmeden erişebiliyoruz."

"Kaçak yapılar tespit edilecek"

Beyoğlu'ndaki tüm inşaat çalışmalarını uygulamayla takip edeceklerini vurgulayan Yıldız, "2021 yılında aynı çekimi tekrar yaptığımızda kaçak inşaat yapılarını otomatik tespit edeceğiz. Sistem bizi uyaracak ve belediye olarak incelemede bulunacağız" diye konuştu.

Yıldız, uygulamada ilçedeki tüm binaları renklerle sanal olarak modellediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Mesela kırmızı 5 katlı binaları, pembe 5 katın altındakileri, açık mavi renkliler de çok yüksek binaları ifade ediyor. Ayrıca yeşil olanlar ise üzerinde yapı olmayan daha çok park, bahçe, spor yapılabilecek alanları ifade ediyor. Biz bu çalışmayla uygun yerleri buradan tespit edip mahalle aralarına mahalle bahçesi olarak yapıyoruz."