Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 12:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Dengeli köyü COVID-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kentte 6 köydeki karantina devam ediyor.
Ardahan Valiliği, COVID-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Dengeli köyünde 10 gün karantina kararı alındığını açıkladı.
Kararın ardından köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Ardahan'ın merkez Yukarı Kurtoğlu, Posof ilçesinin Balgöze, Göle ilçesinin Esenyayla, Çullu, Okçu ve Sürügüden köylerinde alınan karantina kararı devam ediyor.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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