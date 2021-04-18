Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suikast için kullanılacağı değerlendirilen el yapımı silah bulundu
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te suikast amacıyla kullanılacağı değerlendirilen el yapımı silah ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına ilişkin çalışmalar kapsamında Dülükbaba Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada suikast amacıyla kullanılacağı değerlendirilen el yapımı silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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