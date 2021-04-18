Tacikistan'dan Gaziantep'e giden Rustamjon Partabov'un kullandığı pamuk yüklü tır, Çakallı mevkisinde alev aldı.

Tırı yol kenarına çeken sürücü, kişisel eşyalarını alarak araçtan uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı.

Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Tırın kasasından dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Yangın nedeniyle Samsun Ankara kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Yangının söndürülmesi ve alınan önlemlerin ardından ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.