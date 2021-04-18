Ordu'da kimliği belirsiz sürücü, sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan yollarda, otomobiliyle drift yaparak, yolda duran kız arkadaşının etrafında döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yakalanan sürücüye 13 bin lira ceza kesildi.

Ünye ilçesinde kapatılan eski çöplük alanı ile Çaybaşı ilçesi sapağında, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda drift yaptı.

Ceza yememek için aracın plakasını söktü

Ceza yememek için otomobilinin plakasını da söken sürücünün o anlarını, arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Yanında bulunan kız arkadaşı yolun ortasında beklerken, aracıyla etrafında dönen sürücünün tehlikeli hareketlerine dair görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sürücü yakalandı, 13 bin lira ceza kesildi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Twitter’dan yaptığı açıklamada, sürücünün yakalandığını duyurdu.

Vali Sonel, Drift yapan sürücüye 13 bin 575 lira idari para cezası verilerek, ehliyetine el konulduğunu belirtti.



