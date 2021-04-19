Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 07:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'a yine çamur yağdı
İstanbul'da gece saatlerinde Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle kent genelinde çamur yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı uyarısı yapılmıştı.
İstanbul'da gece saatleri itibarıyla etkili olan yağış nedeniyle otomobillerin üzeri çamur ile kaplandı. Sabahın erken saatlerinde evlerinden dışarı çıkan otomobil sahipleri neye uğradığını şaşırırken soluğu oto yıkamacılarda aldı.
Otomobilini yıkamaya getirdiğini söyleyen Hakan Mert, ‘’Dün de olsun bugün de olsun çamur yağışı oldu. Aracımı görüyorsunuz işte, kızıl bir çamur yağışı oldu. Yıkatmaya getirdik, dün de yıkattık bugün de yıkatacağız. Bakacağız artık.’’ diye konuştu.
Etiketler: Hava Durumu Yağış
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