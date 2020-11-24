Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 00:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 7 köy karantinaya alındı
Çanakkale'de 7 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinayı ihlal edenler hakkında adli ve idari işlem başlatılacak.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı 7 köyde çok sayıda yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Can başkanlığında toplandı.
Kurul, salgının yayılımının önlenmesi amacıyla, Ağaköy, Bozlar, Çelikgürü, Danişment, Yeniçiftlik, Kemer ve Kozçeşme köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.
Karantina kararına uymayanlar hakkında idari, gerekli durumlarda da adli işlemler başlatılacak.
Etiketler: Koronavirüs
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