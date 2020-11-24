Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 00:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şeb-i Arus törenleri 2 günle sınırlandırıldı
[Fotoğraf: AA]
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, koronavirüs salgını sebebiyle 2 gün yapılacak.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hasta ve can kayıplarının hızla artması sebebiyle ülke genelinde tedbirler sıkılaştırılıyor.
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 7 ve 17 Aralık akşamları saat 19.30'da yapılacak.
4 günden 2 güne düşürüldü
"İhsan Vakti" temasıyla düzenlenecek törenin biletleri, "http://ebilet.konyakultur.gov.tr" adresinden satışa sunuldu.
Daha önce 4 gün süreceği duyurulan törenler, 2 günle sınırlandırıldı.
Geçen yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ni 39 bin 750 kişi izlemişti.
Etiketler: Koronavirüs
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